УЕФА оставил в силе 3-матчевую дисквалификацию Неймара в Лиге чемпионов

УЕФА отклонил апелляцию «ПСЖ» на трёхматчевую дисквалификацию бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард был дисквалифицирован 26 апреля, после чего «ПСЖ» попытался обжаловать это решение УЕФА, но получил отказ.

27-летнего Неймар понёс наказание за оскорбление в «инстаграме» официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в первом матче «ПСЖ» одержал победу на «Олд Траффорд» со счётом 2:0. В ответной игре «МЮ» выигрывал у парижан с результатом 2:1. На последних минутах встречи главный арбитр Дамир Скомина назначил в ворота хозяев пенальти, который был реализован нападающим манкунианского клуба Маркусом Рашфордом. В итоге в четвертьфинал турнира вышел «Манчестер Юнайтед».