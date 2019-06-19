Определились возможные соперники тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

По её итогам тульский «Арсенал» сыграет с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдова). Первый матч «канониры» проведут 25 июля в Туле на Центральном стадионе «Арсенал», а ответная игра состоится на выезде 1 августа.

Полностью итоги жеребьёвки выглядят так:

Группа 1

«Норчёпинг» (Швеция)/«Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Динамо» Минск (Беларусь)/«Лиепая» (Латвия)

«Лячи» (Албания)/«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Широки Бриег» (Босния и Герцоговина)/«Кайрат» (Казахстан)

«Арсенал» Тула (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан)/«Сперанца» (Молдова)

«Эспаньол» (Испания) — «Стьярнан» (Исландия)/«Левадия» (Эстония)

«Краковия» (Польша)/«Дунайска Стреда» (Словакия) — «Атромитос» (Греция)



Группа 2

«Барри Таун» (Уэльс)/«Клифтонвилл» (Северная Ирландия)/«Хегесунн» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

АЕК Ларнака (Кипр)/«Петрокуб» (Молдова) — «Левски» (Болгария)/«Ружомберок» (Словакия)

«Сан-Хулиа» (Андорра)/«Европа» (Гибралтар)/«Легия» Варшава (Польша) — «Витебск» (Беларусь)/«Куопио» (Финляндия)

«Утрехт» (Нидерлады) — «Академия Пандев» (Северная Македония)/«Зриньски» (Босния и Герцоговина)

«Пюник» (Армения)/«Шкупи» (Северная Македония) — «Яблонец» (Чехия)



Группа 3

«Легия» Гданьск (Польша) — «Интер» Турку (Финляндия)/«Брондбю» (Дания)

«Зета» (Черногория)/«Фехервар» (Венгрия) — «Брейдаблик» (Исландия)/«Вадуц» (Лихтенштейн)

«Габала» (Азербайджан) — «Динамо» Тбилиси (Грузия)/«Ла-Фиорита» (Сан-Марино)/«Энгордани» (Андорра)

«Малатьяспор» (Турция) — «Олимпия» Любляна (Словения)/РФШ (Латвия)

«Раднички» (Сербия)/«Флора» (Эстония) — «Айнтрахт» (Германия)



Группа 4

«Домжале» (Словения)/«Бальцан» (Мальта) — «Мальме» (Швеция)/«Баллимина Юнайтед» (Северная Ирландия)/«Рунавик» (Фарерские острова)

«Мольде» (Норвегия)/КР Рейкьявик (Исландия) — «Чукарички» (Сербия)/«Бананц» (Армения)

«Абердин» (Шотландия)/РоПС (Финляндия) — «Фола» (Люксембург)/«Чихура» (Грузия)

«Антверпен» (Бельгия) — «Вииторул» (Румыния)

«Будучность» (Черногория)/«Транс» (Эстония) — «Заря» (Украина)



Группа 5

ЦСКА София (Болгария)/«Титоград» (Черногория) — «Осиек» (Хорватия)

«Рома» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия)/«Кукес» (Албания)

«Люцерн» (Швейцария) — «Ритеряй» (Литва)/«Клаксвик» (Фарерские острова)/«Тре Фиори» (Сан-Марино)

«Приштина» (Косово)/«Сент-Джозефс» (Гибралтар)/«Рейнджерс» (Шотландия) — «Корк Сити» (Ирландия)/«Прогрес» (Люксембург)/«Кардифф Мет Юниверсити» (Уэльс)

«Вентспилс» (Латвия)/«Теута» (Албания) — «Гзира Юнайтед» (Мальта)/«Хайдук» (Хорватия)



Группа 6

«Страсбург» (Франция) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Мура» (Словения)

«Млада-Болеслав» (Чехия) — «Ордабасы» (Казахстан)/«Торпедо» Кутаиси (Грузия)

«Бранн» (Норвегия)/«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Жальгирис» Каунас (Литва)/Аполлон (Кипр)

АЗ «Алкмаар» (Нидерланды) — «Хэкен» (Швеция)

«Алашкерт» (Армения)/«Македония» (Северная Македония) — «Стяуа» (Румыния)/FC «Милсами» (Молдова)

«Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Радник» (Босния и Герцеговина)/«Спартак» Трнава (Словакия)



Группа 7

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)/Б-36 (Фарерские острова)

«Арис» (Греция) — АЕЛ Лимассол (Кипр)

«Женесс Эш» (Люксембург)/«Тобол» (Казахстан) — «Гимарайнш» (Португалия)

«Гонвед» (Венгрия)/«Жальгирис» Вильнюс (Литва) — «Сабаил» (Азербайджан)/«Университатя» Крайова (Румыния)

«Шахтёр» Солигорск (Беларусь)/«Хибернианс» (Мальта) — «Эсбьерг» (Дания)

«Коннас-Ки» (Уэльс)/«Килмарнок» (Шотландия) — «Партизан» (Сербия).