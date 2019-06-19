Маркиньос: Неймар знает, чего хочет, но наш президент тоже знает, чего хочет
Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода из клуба Неймара.
«Игрок такого калибра, как Неймар, решает судьбу матчей. Партнёры по команде, друзья и фанаты хотят, чтобы он остался в „ПСЖ“… Он знает, чего он хочет, но наш президент также знает, чего хочет он», — приводит слова Маркиньоса Get French Football News.
Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не намерен больше терпеть поведение звёздных игроков в своей команде. После этого стало известно, что Неймар может вернуться в «Барселону». Сегодня появилась информация, что бразилец сообщил президенту парижан, что совершил ошибку, перебравшись в «ПСЖ» летом 2017 года за € 222 млн. Также футболист сказал, что хотел бы вернуться на «Камп Ноу».
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