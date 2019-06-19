Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» представил Ф. Менди на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» представил Ф. Менди на «Сантьяго Бернабеу»
Футбол / Испания 0

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация новичка «Реала» французского защитника Ферлана Менди.

Футболист поприветствовал болельщиков, почеканил мяч, а также поцеловал эмблему «Королевского клуба».

24-летний Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» несколько дней назад. Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, который состоялся в ОАЭ.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент