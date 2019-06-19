«Эвертон» договорился с «Барселоной» о выкупе трансфера Андре Гомеша

Португальский полузащитник Андре Гомеш в ближайшее время станет полноценным игроком «Эвертона», утверждает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб договорился с «Барселоной» о выкупе трансфера футболиста за € 25 млн. Ожидается, что трансфер будет оформлен в течение ближайших 24 часов. Также на хавбека претендовал «Вест Хэм Юнайтед», но лондонский клуб не сумел договориться с «Барселоной».

В минувшем сезоне 25-летний Гомеш выступал за «Эвертон» на правах аренды. В минувшем сезоне португалец принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек. В «Барселону» Гомеш перешёл в летом 2016 года из «Валенсии» за € 37 млн.