«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Истанбула Башакшехир» Фёдору Кудряшову.

Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета следующего года. Рыночная трансферная стоимость 32-летнего защитника на сегодняшний день составляет € 1,75 млн.

Ранее Кудряшов также выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов». В составе сборной России футболист провёл 30 матчей. На его счету 1 забитый мяч.

«Зенит» проявлял интерес к Кудряшову прошлой зимой.