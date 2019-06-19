«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Истанбула Башакшехир» Фёдору Кудряшову.
Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета следующего года. Рыночная трансферная стоимость 32-летнего защитника на сегодняшний день составляет € 1,75 млн.
Ранее Кудряшов также выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов». В составе сборной России футболист провёл 30 матчей. На его счету 1 забитый мяч.
«Зенит» проявлял интерес к Кудряшову прошлой зимой.
Черчесов: посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на игру Кудряшова
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19:09«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову Эксклюзив
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