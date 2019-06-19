Азмун: Дзюба — колхоз, Иванович — колхоз, Ракицкий тоже колхоз

Форвард «Зенита» Сердар Азмун назвал своих одноклубников Артёма Дзюбу, Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого, а также бывшего партнёра по «Рубину» Хорена Байрамяна колхозниками.
«Дзюба — колхоз, Иванович — колхоз Сербия, Байрамян — армянский колхоз. И кто?.. А, Ракицкий — тоже колхоз. Сейчас с русским у меня нет проблем. Я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачёв научил меня всему русскому мату. Он самый плохой парень на поле. Он и Гацкан. Но за полем они лучшие. Я попросил Калачёва научить меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если кто-то будет меня материть. Сейчас всё в порядке. Понимаю, 80-90 процентов русской речи», — приводит слова Азмуна «Матч ТВ».
Ранее Азмун называл своих одноклубников колхозниками в раздевалке «Зенита» после выигрыша чемпионского титула.
Азмун перешёл в «Зенит» зимой текущего года из «Рубина». Трансфер иранца обошёлся сине-бело-голубым в € 12 млн. Всего в составе петербургского клуба во второй части сезона Азмун сыграл 16 матчей. На счету 24-летнего нападающего 12 результативных ударов и 3 голевые передачи.
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