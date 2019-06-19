«Тамбов» объявил о переходе защитника «Факела» Осипенко

Защитник воронежского «Факела» Максим Осипенко стал игроком «Тамбова». Об этом сообщает официальный сайт тамбовского клуба.
Осипенко достался тамбовцам бесплатно, так как его контракт с «Факелом» истекал в конце июня текущего года. Футболист заключил с «Тамбовом» трудовое соглашение по схеме «1+1».
25-летний Осипенко является уроженцем Омска, где и начал заниматься футболом. В 19 лет он дебютировал в составе местного клуба «Иртыш». Зимой 2016 года Осипенко перешёл в «Факел», за который сыграл 107 матчей во всех турнирах и стал автором девяти забитых мячей.
В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Российскую Премьер-Лигу.
В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.
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