«Тамбов» объявил о переходе защитника «Факела» Осипенко

Защитник воронежского «Факела» Максим Осипенко стал игроком «Тамбова». Об этом сообщает официальный сайт тамбовского клуба.

Осипенко достался тамбовцам бесплатно, так как его контракт с «Факелом» истекал в конце июня текущего года. Футболист заключил с «Тамбовом» трудовое соглашение по схеме «1+1».

25-летний Осипенко является уроженцем Омска, где и начал заниматься футболом. В 19 лет он дебютировал в составе местного клуба «Иртыш». Зимой 2016 года Осипенко перешёл в «Факел», за который сыграл 107 матчей во всех турнирах и стал автором девяти забитых мячей.

В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Российскую Премьер-Лигу.



В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.