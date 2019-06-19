Тарасов покинет «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что клуб расстанется с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле „Локомотива“. Он молодец, я его уважаю как профессионала», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Контракт Тарасова с «Локомотивом» истекает в конце июня текущего года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

32-летний Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В составе «железнодорожников» он становился чемпионом России, а также трёхкратным обладателем Кубка России.