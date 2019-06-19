Влашич: рад, что подписал контракт с ЦСКА, это было моё единственное желание

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал подписание полноценного контракта с «армейцами».

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.

Влашич перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.

По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.