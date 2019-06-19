«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Уолкером

«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Кайлом Уолкером. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года.
«Я очень рад, что подписал новый контракт. Играть за «Манчестер Сити» — это всё, на что я надеялся, и даже больше. Это было лёгкое решение. Я хочу бороться за трофеи, играть на высшем уровне и чувствую, что добился значительного прогресса как футболист за время пребывания здесь. Видение клуба, как на поле, так и за его пределами, идеально соответствует моему», — сказал Уолкер.
Уолкер перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 52,7 млн. В составе «горожан» 29-летний Уолкер становился двукратным чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды — Кубок Лиги.
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