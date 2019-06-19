Азмун: буду разочарован в своей жизни, если не выиграю ЛЧ или ЛЕ

Форвард «Зенита» Сердар Азмун заявил, что будет считать свою карьеру неудавшейся, если ему не удастся выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.
«Мне бы хотелось попасть в хорошую команду европейской топ-лиги. В моих мечтах эта команда должна играть в Лиге чемпионов. Если нет, то в Лиге Европы. Если я не выиграю один из этих турниров, то я буду разочарован в своей жизни. Да, буду считать, что у меня плохая карьера, и буду разочарован. Сейчас у меня нет хорошей карьеры, я выиграл всего один трофей. Я думаю, что мы можем выиграть ЛЧ или ЛЕ. Мы — имею в виду любого футболиста, который верит, что может. Чалов может, он большой талант. И мне неважно, с какой командой я это сделаю. Главное — выиграть. Ты можешь играть за «Реал», но не выиграть трофеев, а можешь взять с Томском Лигу Европы… Ладно, если бы такое произошло, то я бы завершил карьеру», — приводит слова Азмуна «Матч ТВ».
- 19 июня 2019
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