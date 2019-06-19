Мещеряков не стал комментировать слова Сёмина о Мурило

Председатель совета директоров московского «Локомотив» Анатолий Мещеряков отказался комментировать слова главного тренера команды Юрия Сёмина о новичке команды — бразильском защитнике Мурило Серкейре.



«Обратитесь в клуб, вам там всё расскажут. Я не комментирую внутренние дела команды, то, что касается конкретных футболистов и их передвижений. На поле всё увидите», — приводит слова Мещерякова RT.

Ранее Сёмин заявил, что Мурило не полетит на сбор «Локомотива», который состоится в Австрии с 20 июня по 4 июля.

22-летний Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.