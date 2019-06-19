Источник: Неймар занялся поисками дома в Барселоне

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к возвращению в «Барселону», сообщает Sport.es со ссылкой на телеканал Gol.

По информации источника, 27-летний нападающий парижан уже начал поиски жилья в столице Каталонии. Бразилец хочет договориться таким образом, чтобы получить в своё распоряжение дом, в котором он проживал во время своего первого пребывания на «Камп Ноу».

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец сыграл 28 матчей. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач.