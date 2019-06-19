«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Терри

«Астон Вилла» продлила контракт с тренером Джоном Терри, сообщается на официальном сайте клуба из Бирмингема.

Новое соглашение английского клуба со специалистом будет действовать до лета 2021 года.

«Рад, что продлил контракт с «Астон Виллой». Очень благодарен клубу и руководителю, Дину Смиту, что дал мне возможность работать с ним и учиться у него изо дня в день. Также очень благодарен всем игрокам, персоналу и, конечно, болельщикам за прошлый сезон. Замечательный сезон, который закончился повышением в классе. Однако тяжёлая работа начинается снова. Мы вернулись в Премьер-лигу", — сказал Терри.

Ранее сообщалось, что 38-летний Терри может возглавить «Дерби Каунти», если нынешний наставник клуба — Фрэнк Лэмпард — станет главным тренером «Челси».