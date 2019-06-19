Филипе Луис — о возможном возвращении Неймара в «Барселону»: это будет бомба

Защитник «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

«Я действительно не знаю, возможен ли этот трансфер или нет. Но если он случится, это будет бомба и отличное усиление для „Барселоны“. Я просто надеюсь, что он снова сможет наслаждаться футболом. У него были плохие времена в карьере, но он отличный игрок, и он нам очень нужен в сборной Бразилии», — приводит слова Луиса Sport.es со ссылкой на Marca.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию.