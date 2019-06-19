«Наполи» хочет объявить о трансфере Хамеса в день презентации Сарри в «Ювентусе»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен объявить о переходе колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса 20 июня — в день, когда «Ювентус» представит нового главного тренера Маурицио Сарри, утверждает Goal.

Таким способом Де Лаурентис хочет смягчить разочарование фанатов от того, что бывший главный тренер неаполитанцев возглавит другой клуб. Впрочем, для этого «Наполи» нужно активизироваться в переговорах с «Реалом». Ожидается, что итальянский клуб арендует Родригеса за € 10 млн с правом последующего выкупа.

Последние два сезона 27-летний Родригес провёл в мюнхенской «Баварии». Чемпионы Германии заплатили «сливочным» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 42 млн.



В минувшей кампании Родригес принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги. В активе 27-летнего колумбийца 7 голов и 3 результативные передачи.