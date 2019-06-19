Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила об утере телефона с уликами

Нажила Триндади, девушка, обвиняющая бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, не сумела предоставить полиции телефон, в котором содержалась переписка с футболистом, утверждает L'Equipe.

По данным источника, девушка заявила об утере аппарата, который содержал улики. Ранее Триндади обвинила своего бывшего адвоката Данило Гарсия де Андраде в краже планшета, на котором якобы был семиминутный ролик, доказывающий вину Неймара.

В данный момент интересы модели представляет Косме Араужо, который стал для неё уже четвёртым адвокатом по делу Неймара.

Ранее Триндади рассказала о подробностях ночи, которую она провела с футболистом 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, футболист бил её и вёл себя грубо. Позже девушка назвала футболиста наркоманом.