Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила об утере телефона с уликами

Нажила Триндади, девушка, обвиняющая бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, не сумела предоставить полиции телефон, в котором содержалась переписка с футболистом, утверждает L'Equipe.
По данным источника, девушка заявила об утере аппарата, который содержал улики. Ранее Триндади обвинила своего бывшего адвоката Данило Гарсия де Андраде в краже планшета, на котором якобы был семиминутный ролик, доказывающий вину Неймара.
В данный момент интересы модели представляет Косме Араужо, который стал для неё уже четвёртым адвокатом по делу Неймара.
Ранее Триндади рассказала о подробностях ночи, которую она провела с футболистом 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, футболист бил её и вёл себя грубо. Позже девушка назвала футболиста наркоманом.
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