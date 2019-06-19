Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роман Широков побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции

Роман Широков побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 июня, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший футболист сборной России Роман Широков.

Лучшие фото из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент