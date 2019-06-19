Роман Широков побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
Сегодня, 19 июня, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший футболист сборной России Роман Широков.
Лучшие фото из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.
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