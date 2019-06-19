Испания обыграла Бельгию в матче Евро-2019 U21 благодаря голу на 89-й минуте

В матче 2-го тура молодёжного чемпионата Европы — 2019 сборная Испании обыграла национальную команду Бельгии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч латвийский арбитр Андрис Трейманис.

Счёт был открыт на 6-й минуте — автором гола стал Даниэль Ольмо, которому ассистировал Карлос Солер. На 24-й минуте счёт сравнялся в результате автогола Солера. Победу испанцам принёс гол Пабло Форнальса на 89-й минуте, голевой передачей в этом эпизоде отметился Даниель Себальос.

Испания, набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы А. Бельгия (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице.

В третьем туре Испания сыграет с Польшей, Бельгии предстоит встреча с Италией. Оба матча состоятся 22 июня.