Комбаров: у меня много вариантов продолжения карьеры, Самара и Сочи — в их числе

Защитник Дмитрий Комбаров, который сегодня расторг контракт со «Спартаком», прокомментировал свой уход из московского клуба, а также рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Для меня это новый этап жизни, карьеры, ещё один вызов, который давно себе хотел получить. Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить. Но… „Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом, в который я пришёл в 6 лет, где во взрослой команде провёл 9 лет. Поэтому благодарен клубу за каждую проведённую там минуту, благодарю Бога, что моя карьера сложилась так, как сложилась.
Случись такая история года три назад, я переживал бы совершенно иначе, острее. Сейчас воспринимаю по-другому: всё, что ни делается, — к лучшему, это даст мне новые эмоции, толчок карьере.
В последнее время получал не очень много практики, к такому не привык. Всю карьеру — „Динамо“, „Спартак“, сборная — выходил в основном составе, и то, что в последнее время не играл, не устраивало. Поговорили с тренером, он сказал, что и от руководства идет посыл: команда обновляется, есть концепция на омоложение. Мы пришли к общему мнению: не должны друг друга обременять, отягощать, мешать. Приняли совместное решение расстаться.
У меня много вариантов продолжения карьеры. Самара и Сочи? Эти два тоже есть», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».
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