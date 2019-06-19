По делу о смерти Салы задержан 64-летний мужчина

Представитель полиции Дорсета Саймон Хакстер сообщил, что по делу о гибели аргентинского нападающего Эмилиано Салы задержан 64-летний мужчина.

«По итогам наших расследований на сегодня, среду 19 июня 2019 года, был задержан 64-летний мужчина из района Северного Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве. Задержанный помогает следствию и был освобождён из-под стражи, но он всё ещё находится под следствием», — приводит слова Хакстера BBC.

Представитель полиции отказался назвать имя задержанного, так как, по его словам, это может навредить дальнейшему следствию.

Напомним, 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.