«Болонья» объявила о выкупе трансфера форварда «Ювентуса» Орсолини

«Болонья» воспользовалась опцией выкупа трансфера нападающего «Ювентуса» Риккардо Орсолини, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила € 15 млн. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. «Ювентус» сохранил за собой опцию обратного трансфера форварда.

В минувшем сезоне 22-летний Орсолини играл за «Болонью» на правах аренды. В составе красно-синих форвард принял участие в 35 матчах итальянского национального чемпионата (19 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.

«Болонья» по итогам сезона расположилась на 10-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 44 очка.