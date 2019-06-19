«Болонья» объявила о выкупе трансфера форварда «Ювентуса» Орсолини
«Болонья» воспользовалась опцией выкупа трансфера нападающего «Ювентуса» Риккардо Орсолини, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила € 15 млн. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. «Ювентус» сохранил за собой опцию обратного трансфера форварда.
В минувшем сезоне 22-летний Орсолини играл за «Болонью» на правах аренды. В составе красно-синих форвард принял участие в 35 матчах итальянского национального чемпионата (19 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
«Болонья» по итогам сезона расположилась на 10-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 44 очка.
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