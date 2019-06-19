Семак: у Кузяева проблемы со здоровьем. Сложно сказать о сроках его реабилитации
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного полузащитника Далера Кузяева.
«Появление Кузяева на сборах, к сожалению, маловероятно. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения. Пока сложно сказать насчёт продолжительности его реабилитации. Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает, это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 26-летний Кузяев провёл 18 матчей в РПЛ и забил два гола.
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19:09«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову Эксклюзив
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