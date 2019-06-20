Семак: не понимаю, где взять 18 команд для РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают. Нужно понимать, куда встроить эти матчи, поскольку в осенней и весенней частях у команд, выступающих в еврокубках, очень плотный график. К сожалению, зимой, в течение трёх месяцев, мы не можем проводить матчи. Летом регулярно проводятся крупные турниры, которые тоже обязывают делать паузы и начинать во второй половине июля. Эти пять месяцев накладывают отпечаток и ставят нас в более сложное положение, чем страны, где в высших лигах играет большее количество клубов и поэтому проводится больше матчей», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
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