Италия уступила Польше в матче Евро-2019 U21
В матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2019 U21 сборная Италии проиграла национальной команде Польши со счётом 0:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков, которому помогали Дмитрий Жук и Олег Маслянко.
Единственный гол был забит на 40-й минуте. Автором гола стал нападающий Крыстян Белик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Павел Бохневич.
Польша, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы А. Италия (3) занимает второе место в таблице.
В заключительном, третьем туре группового этапа Италия сыграет с Бельгией. Польше предстоит встреча с Испанией. Оба матча состоятся 22 июня.
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