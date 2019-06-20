Италия уступила Польше в матче Евро-2019 U21

В матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2019 U21 сборная Италии проиграла национальной команде Польши со счётом 0:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков, которому помогали Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Единственный гол был забит на 40-й минуте. Автором гола стал нападающий Крыстян Белик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Павел Бохневич.

Польша, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы А. Италия (3) занимает второе место в таблице.

В заключительном, третьем туре группового этапа Италия сыграет с Бельгией. Польше предстоит встреча с Испанией. Оба матча состоятся 22 июня.