Марадона — Рейесу: мы ещё с тобой встретимся

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона посвятил в своём «инстаграме» пост бывшему игроку сборной Испании Хосе Антонио Ройесу, который погиб в результате автомобильной катастрофы.
«Это моё послание для Рейеса. Я хочу сказать тебе, друг, что когда-нибудь мы встретимся снова. Я безмерно сочувствую всей твоей семье. Крепко обнимаю каждого её члена», — написал Марадона в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Диего Марадоны.
Напомним, авария, в которой погиб Рейес, случилась в субботу, 1 июня. Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен. Ещё один родственник футболиста, находившийся также в машине, выжил. Он был доставлен в больницу с 60% ожогов тела. Позже ему была сделана операция.
- 20 июня 2019
-
01:08
-
01:01
-
00:56
-
00:50
-
00:42
-
00:31
-
00:22
-
00:08
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:39
-
21:37
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:33
-
20:30
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:49