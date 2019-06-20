Марадона — Рейесу: мы ещё с тобой встретимся

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона посвятил в своём «инстаграме» пост бывшему игроку сборной Испании Хосе Антонио Ройесу, который погиб в результате автомобильной катастрофы.

«Это моё послание для Рейеса. Я хочу сказать тебе, друг, что когда-нибудь мы встретимся снова. Я безмерно сочувствую всей твоей семье. Крепко обнимаю каждого её члена», — написал Марадона в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Диего Марадоны.

Напомним, авария, в которой погиб Рейес, случилась в субботу, 1 июня. Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен. Ещё один родственник футболиста, находившийся также в машине, выжил. Он был доставлен в больницу с 60% ожогов тела. Позже ему была сделана операция.

