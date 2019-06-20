Хохлов: следили за Ордецом восемь месяцев

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о переходе в московский клуб защитника донецкого «Шахтёра» Ивана Ордеца.
«Ордец – очень качественный футболист. За него говорят выступления за «Шахтёр» в Лиге чемпионов и приглашение в сборную Украины. Классический центральный защитник, высокий, с хорошим видением поля и умением начинать атаки. Неуступчив в единоборствах, что крайне важно для игроков его амплуа. При своих внушительных габаритах Иван тактически грамотен, неплохо действует двумя ногами – его футбольные качества нам подходят. На протяжении примерно восьми месяцев мы следили за ним, просмотрели много матчей с его участием. Да, он пропустил достаточно времени из-за травмы, но сейчас полностью восстановился. Постепенно игрок сумел выйти на свой прежний уровень. Перед переходом в «Динамо» Иван прошёл самое тщательное обследование, по итогам которого и было принято решение заключить с ним контракт», — цитирует Хохлова официальный сайт «Динамо».
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