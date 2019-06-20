Коутиньо: не знаю, продолжу ли карьеру в «Барселоне»
Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что на данный момент он пока не может ничего сказать о своём будущем.
«Не знаю, продолжу ли я карьеру в «Барселоне». Сейчас я сосредоточен только на сборной Бразилии", — приводит слова Коутиньо Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно.
Коутиньо перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 145 млн. В минувшем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Коутиньо не станет переходить в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»
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