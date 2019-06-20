Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
«Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Многие спрашивали, зачем Слуцкому работать в „Витессе“, какой смысл? Я не могу это объяснить, но мне безумно всё нравится, всё интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там всё по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто всё другое. Так что ещё раз готов повторить: намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».
«Витесс» финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
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