Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.

«Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Многие спрашивали, зачем Слуцкому работать в „Витессе“, какой смысл? Я не могу это объяснить, но мне безумно всё нравится, всё интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там всё по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто всё другое. Так что ещё раз готов повторить: намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Витесс» финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.