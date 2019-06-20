Первый министр Шотландии: я ненавижу VAR!

Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала скандал с VAR в матче группового этапа женского чемпионата мира, в котором её соотечественницы встречались с командой Аргентины (3:3).
«Душераздирающее зрелище. Понимаю, каково вам сейчас, но не опускайте голову. Вы наполнили нас гордостью. Я по-прежнему не до конца понимаю, как это работает. И всё же могу с уверенностью сказать, что я ненавижу VAR!», — написала Стерджен в своём «твиттере».
В матче Шотландия — Аргентина судьи, используя VAR, назначили в ворота первой команды пенальти на 93-й минуте игры. После того, как 11-метровый удар не был реализован, арбитры, вновь обратившись за помощью к системе видеоповторов, потребовали перебить стандарт из-за того, что голкипер шотландской сборной рано вышла из ворот и нарушила правила. Со второй попытки игрок аргентинской команды пенальти реализовала.
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