Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Зинченко подписал новый договор с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже 20 июня.



22-летний украинец часто выходит играть на позиции левого защитника, где составляет конкуренцию за место в стартовом составе команды Бенжамену Менди. Тренеры «горожан» не скрывают, что очень довольны игрой экс-футболиста «Уфы».



В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Всего в составе «Манчестер Сити» он сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх «горожане» одержали победы.

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