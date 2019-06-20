Ф. Менди: не обсуждал переход в «Реал» с Погба или Мбаппе

Новичок «Реала», французский защитник Ферлан Менди, оценил вероятность перехода в мадридский клуб своих соотечественников — полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Что я могу сказать? Почему бы и нет. Оба они великолепные футболисты, но мы с ними не общались на тему «Реала». Единственный игрок сборной Франции, с которым я обсуждал «Реал» — это Рафаэль Варан», — приводит слова Менди Goal.com.
24-летний Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» несколько дней назад. Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.
В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, который состоялся в ОАЭ.
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