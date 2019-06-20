Главный тренер «Порту» попросил купить Зе Луиша

Главный тренер лиссабонского «Порту» Сержиу Консейсау попросил президента клуба купить в летнее трансферное окно нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.



«Я попросил подписать Зе Луиша, как и других игроков. Он был одним из тех игроков, о которых я общался с руководством, чтобы усилить команду. Это была моя просьба к президенту», — приводит слова Консейсау Mais Fuutebol.

Ранее 28-летний уроженец Кабо-Верде уже выступал в чемпионате Португалии за «Жил Висенте» и «Брагу» с 2009 по 2015 год.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл за «Спартак» 36 матчей во всех клубных турнирах. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.