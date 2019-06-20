Владелец «Спартака»: Кононов не бог, но он будет строить команду

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу главного тренера команды Олега Кононова и подчеркнул, что у 53-летнего специалиста есть кредит доверия.



«Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с «Оренбургом», то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения «Оренбургу» мы вообще бы шли сразу за «Зенитом». При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?



Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же «Аякс», который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.

Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик Вторая часть интервью с владельцем «Спартака» — о том, как принимались непопулярные решения и почему Олег Кононов остался главным тренером.