«Марсель» договорился с УЕФА по финансовому фэйр-плей

Французский «Марсель» заявил о заключении мирового соглашения с УЕФА по финансовому фэйр-плей. Ранее специальная инстанция европейского футбольного союза выявила нарушения этого принципа у «Марселя», а также у казахстанского «Кайрата» и румынского ЧФР из Клужа.
«Наш клуб стремится создать финансово устойчивый клуб в долгосрочной перспективе и всегда сотрудничал с УЕФА, чтобы совместить финансово честную игру с императивами восстановления клуба», – говорится в сообщении на сайте французского клуба.
Соглашение «Марселя» с УЕФА будет действовать до окончания сезона-2022/23. По нему клуб должен к концу 2020 года иметь дефицит бюджета не более € 30 млн, а к сезону-2022/23 достигнуть полного соответствия параметрам безубыточности. Также французская сторона должна выплатить штраф в размере € 6 млн.
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