Главный тренер «Казанки» Клюев уйдёт в отставку

Наставник «Казанки», фарм-клуба московского «Локомотива», Денис Клюев покидает команду. Вместе с ним уходит его помощник Ансар Аюпов.
«Да, мы действительно в скором времени не будем работать в «Локомотиве». 30 июня у нас истекают контракты. Мы не обсуждали это с руководством клуба, но из разговора с главой молодёжного направления Владимиром Кузьмичевым нам стало понятно, что сотрудничество с нами продолжено не будет. Пока трудно сказать о дальнейшем трудоустройстве. Сейчас мы уходим в не самое удачное для этого время — середина лета, когда у команд вовсю идёт подготовительный период к новому сезону и необходимости в поиске тренеров нет. Так что с тем, чтобы найти работу прямо сейчас, могут быть трудности. Ну а дальше будем смотреть по ситуации», — приводят слова Клюева «Известия».
По информации издания, 45-летнего специалиста сменит нынешний наставник молодёжной команды «Локомотива» Александр Катасонов, а на его место, в свою очередь, придёт тренер клубной академии Максим Мишаткин.
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