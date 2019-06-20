Рамос поддержал ушедшего из сборной Испании Луиса Энрике

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в социальной сети прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды. Накануне глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что новым главным тренером сборной Испании станет Роберт Морено, который ранее был ассистентом прежнего наставника Луиса Энрике.



«Каждая победа будет и вашей. У вас есть вся наша поддержка», — написал Рамос в «Твиттере».

Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. 41-летний Морено ранее уже руководил испанской сборной в нескольких матчах, когда Энрике отсутствовал по личным причинам.