Билья — о выступлении на ЧМ-2018: Аргентина потерпела неудачу из-за Сампаоли

Хавбек сборной Аргентины и итальянского «Милана» Лукас Билья считает, что национальная команда неудачно выступила на чемпионате мира 2018 года из-за новой схемы главного тренера Хорхе Сампаоли.

«Он пытался внедрить новую схему, но мы не адаптировались к ней. Мы тестировали схему 3-4-3 в матчах с Бразилией, Японией и Сингапуром. Она не продемонстрировала надёжность в нашей игре, что вызвало сомнения и проблемы. В матче с Хорватией мы вернулись к этой схеме и потеряли неудачу. Перед матчем с Нигерией мы устроили собрание и сказали: „Хорхе, давай сделаем проще, потому что эта схема не работает“. То, что случилось в России, не меняет моего мнения о Сампаоли. Он отличный тренер. Он хорошо это воспринял, оценил нашу искренность и то, что мы искали решение. Это нормальный разговор в команде, если вы хотите уверенности и надежности», — цитирует Билью TNT Sports.

На чемпионате мира в России аргентинские футболисты дошли до 1/8 финала, где уступили будущим чемпионам мира французам со счётом 3:4.