Гол Месси с пенальти — в видеообзоре матча Аргентина — Парагвай

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Парагвая со счётом 1:1. Встреча состоялась в Белу-Оризонти на стадионе «Губернатор Магальянс Пинту».
Счёт был открыт на 37-й минуте. Мигель Альмирон прострелил от лицевой линии в центр штрафной и Ричард Санчес точно пробил с 15 метров. Отыграться аргентинцам удалось на 57-й минуте. Лионель Месси реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой у соперника. Через несколько минут парагвайцы могли выйти вперёд, но Дерлис Гонсалес не реализовал пенальти, не сумев переиграть с «точки» Франко Армани.
Парагвай, набрав два очка, занимает второе место в группе В. Аргентина (1) делит 3-4-е места. В заключительном туре группового этапа Парагвай сыграет с Колумбией, Аргентина встретится с Катаром. Оба матча состоятся 23 июня.
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