Березовский покинул «Динамо» и войдёт в тренерский штаб «Сочи»

Роман Березовский покинул пост тренера вратарей молодёжной команды «Динамо». 44-летний специалист войдёт в тренерский штаб «Сочи» под руководством Александра Точилина.

«Конечно, присутствует определённая грусть. Вы знаете, меня не покидает чувство, что «Динамо» — мой дом. С другой стороны, я ведь не улетаю на другую планету, остаюсь в России. Всегда готов встречаться с друзьями, которые у меня появились за долгие годы в «Динамо». Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте – буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба Премьер-Лиги – ФК «Сочи». С Александром Точилиным мы давно знакомы, вместе играли за «Динамо», — цитирует Березовского пресс-служба „Динамо“.