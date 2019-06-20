Месси: было бы безумием не выйти из группы на Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после ничьей с командой Парагвая (1:1) высказался о шансах своей команды на выход из группы на проходящем в Бразилии Кубке Америки. Сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы. У сборной Парагвая — 2 очка. В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, а Парагваю предстоит встреча с Колумбией.
«Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше. Мы должны сделать всё возможное в предстоящей встрече. Я видел, как раздевалка переживала за нас, потому что мы должны были выиграть этот матч», — цитирует Месси TNT Sports.
Аргентина сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки и может не выйти из группы
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