Красивый гол головой — в видеообзоре матче Колумбия — Катар

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Колумбии обыграла национальную команду Катара со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сан-Паулу на стадионе «Сисеру Помпеу де Толеду».

Колумбийцы имели преимущество на протяжении всего матча, но сопернику в течение длительного времени удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Единственный гол был забит на 86-й минуте. Хамес Родригес навесил в штрафную, и Дуван Сапата головой переправил мяч в сетку.

Колумбия, набрав шесть очков, гарантировала себе выход в плей-офф и первое место в турнирной таблице группы В. Катар (1) делит 3-4-е место в группе. В заключительном туре группового этапа Парагвай сыграет с Колумбией, Аргентина встретится с Катаром. Оба матча состоятся 23 июня.