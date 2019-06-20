Красивый гол головой — в видеообзоре матче Колумбия — Катар

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Колумбии обыграла национальную команду Катара со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сан-Паулу на стадионе «Сисеру Помпеу де Толеду».
Колумбийцы имели преимущество на протяжении всего матча, но сопернику в течение длительного времени удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Единственный гол был забит на 86-й минуте. Хамес Родригес навесил в штрафную, и Дуван Сапата головой переправил мяч в сетку.
Колумбия, набрав шесть очков, гарантировала себе выход в плей-офф и первое место в турнирной таблице группы В. Катар (1) делит 3-4-е место в группе. В заключительном туре группового этапа Парагвай сыграет с Колумбией, Аргентина встретится с Катаром. Оба матча состоятся 23 июня.
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