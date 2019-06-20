Намли: перед переходом в «Краснодар» связался с де Зеувом

Новичок «Краснодара» полузащитник Юнес Намли рассказал, почему принял решение переехать из Нидерландов в Россию.
«Я привык доверять своему инстинкту. Конечно, я советовался с семьёй, затем связался с Деми де Зеувом, который поиграл в России. Он рассказал об уровне российской лиги. В целом у меня остались самые положительные впечатления об общении с представителями „Краснодара“, что и повлияло на моё окончательное решение.
Я оказался в классном коллективе, здесь позитивная атмосфера, видно, что все ребята объединены одной общей целью. В «Краснодаре» на тренировках делается упор на силовые упражнения, на физическую готовность. В Голландии мы были более расслабленны. Уровень тренировок здесь намного выше", — сказал Намли в интервью клубному телевидению.
Полузащитник подписал с чёрно-зелёными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года
- 20 июня 2019
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