Намли: перед переходом в «Краснодар» связался с де Зеувом

Новичок «Краснодара» полузащитник Юнес Намли рассказал, почему принял решение переехать из Нидерландов в Россию.

«Я привык доверять своему инстинкту. Конечно, я советовался с семьёй, затем связался с Деми де Зеувом, который поиграл в России. Он рассказал об уровне российской лиги. В целом у меня остались самые положительные впечатления об общении с представителями „Краснодара“, что и повлияло на моё окончательное решение.

Я оказался в классном коллективе, здесь позитивная атмосфера, видно, что все ребята объединены одной общей целью. В «Краснодаре» на тренировках делается упор на силовые упражнения, на физическую готовность. В Голландии мы были более расслабленны. Уровень тренировок здесь намного выше", — сказал Намли в интервью клубному телевидению.

Полузащитник подписал с чёрно-зелёными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года