Хуанфран может перебраться в США или Бразилию
Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес может переехать в США или Бразилию, утверждает ESPN.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют бразильские «Коринтианс» и «Сан-Паулу», а также «Нэшвилл», выступающий в USL. Контракт испанца с «матрасниками» истекает в конце июня, поэтому он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
34-летний Хуанфран выступает за «Атлетико» с 2011 года. Всего в составе мадридского клуба он принял участие в 355 матчах во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал 41 результативную передачу. С «Атлетико» он становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз Суперкубок Испании, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»
- 20 июня 2019
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