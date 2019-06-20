«Спартак» сыграет контрольный матч с «Сочи» в закрытом режиме, начало в 11:00

Начало контрольного матча между «Спартаком» и «Сочи», которые проведут встречу сегодня, 20 июня, в Москве, запланировано на 11:00 мск.
«Такое решение принято в связи с жаркой погодой, установившейся в Москве. Матч пройдёт 22 июня в закрытом для посещения режиме, однако «Спартак» организует прямую трансляцию встречи на официальных ресурсах клуба», — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.
Из отпуска игроки «Спартака» вышли 14 июня. С 16 по 21 июня красно-белые тренируются на своей клубной базе в Тарасовке.
24 июня «Спартак» отправится на сбор в Австрию, где примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир будет проходить в местечке Пёллау, которое расположено на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч на турнире. 30 июня красно-белым будет противостоять ЦСКА, а 4 июля они завершат выступление в турнире игрой с «Краснодаром».
- 20 июня 2019
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