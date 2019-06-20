Абрамович побьёт рекорд самой дорогой сделки с жилой недвижимостью в Израиле
Владелец «Челси» Роман Абрамович готов побить рекорд самой дорогой сделки с жилой недвижимостью в Израиле. Как сообщает Globes, Абрамович готов потратить $ 63 млн на дом в прибрежном городе Герцлия. Миллиардер собирается купить дом у управляющего хедж-фонда Великобритании Алана Ховарда.
Отмечается, что Абрамович подписал договор аренды дома три месяца назад с возможностью его покупки. Владелец лондонской команды уже владеет недвижимостью за $ 27 млн Тель-Авиве. Состояние российского бизнесмена оценивается в £ 11,22 млрд (около € 13 млрд).
Напомним, что в 2018 году Абрамович стал гражданином Израиля. Это произошло после того, как Министерство внутренних дел Великобритании отказалось продлить визу Абрамовича для проживания в Англии.
Абрамович вошёл в десятку самых богатых людей Великобритании
- 20 июня 2019
-
12:13
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
10:58
-
10:44
-
10:44
-
10:22
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:08
-
08:00
-
07:20
-
06:11
-
05:39
-
02:56
-
02:29
-
01:53
Партнерский контент