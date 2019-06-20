Абрамович побьёт рекорд самой дорогой сделки с жилой недвижимостью в Израиле

Владелец «Челси» Роман Абрамович готов побить рекорд самой дорогой сделки с жилой недвижимостью в Израиле. Как сообщает Globes, Абрамович готов потратить $ 63 млн на дом в прибрежном городе Герцлия. Миллиардер собирается купить дом у управляющего хедж-фонда Великобритании Алана Ховарда.

Отмечается, что Абрамович подписал договор аренды дома три месяца назад с возможностью его покупки. Владелец лондонской команды уже владеет недвижимостью за $ 27 млн Тель-Авиве. Состояние российского бизнесмена оценивается в £ 11,22 млрд (около € 13 млрд).

Напомним, что в 2018 году Абрамович стал гражданином Израиля. Это произошло после того, как Министерство внутренних дел Великобритании отказалось продлить визу Абрамовича для проживания в Англии.