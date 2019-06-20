Ярдошвили: Соснину сделали пластику сухожилия длинной приводящей мышцы

Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о ходе восстановления травмированного полузащитника Антона Соснина.
«На самом деле травма у Антона Соснина, а именно повреждение сухожилия длинной приводящей мышцы, произошла давно – аж в конце января. Но с учётом того, что это был не полный отрыв, а надрыв – отслойка сухожилия – а также принимая во внимание результаты всех исследований было принято совместное с хирургом решение футболиста не оперировать. То есть вести его восстановление поэтапно с учётом временных сроков. Антон полностью восстановился, шёл по графику, но всё приросло не совсем так, как хотелось бы в идеале.
В итоге это привело к тому, что мышца не расслаблялась, а всё время находилась в напряжении. Это приводило к определённым болевым ощущениям при тренировочном процессе. А когда нагрузки увеличили, то физиологически мышца так и находилась всё время в состоянии натяжения (гиперфункции), в результате чего произошёл её надрыв. Что является безусловным осложнением данной патологии.
Ждать в такой ситуации было нечего. Поэтому приняли решение надсекать мышечный корсет и делать пластику сухожилия, что и было произведено в клинике Neo финского города Турку. Операция шла час 20, всё было сделано великолепно, Соснин был выписан из клиники и улетел на костылях домой. Сейчас он проходит восстановление, которое первые четыре недели будет пассивным. Затем будет уже активный период, который через 10-12 недель приведёт динамовского футболиста к полному восстановлению без каких уже либо осложнений", — приводит слова Ярдошвили официальный сайт клуба.
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