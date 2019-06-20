Кучаев: мне кажется, Чалову рановато уезжать в Европу. Но это ему решать

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о возможном переходе одноклубника форварда Фёдора Чалова в европейский клуб.

«У Феди есть отличные данные и футбольный ум, но никто не думал, что он поборется за звание лучшего бомбардира. Он огромный молодец, что забил такое количество мячей, но к нему бы это всё равно пришло, не в этом, так в следующем сезоне.

Мы общались на тему возможного отъезда в Европу, но это его жизнь, и он сам примет решение. Мне лично кажется, что ему ещё рановато переезжать. Нужно укрепить свои позиции, стать лидером ЦСКА, а может, и лучшим нападающим России. Тогда можно задумываться о переезде", — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.