Кучаев: мне кажется, Чалову рановато уезжать в Европу. Но это ему решать
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о возможном переходе одноклубника форварда Фёдора Чалова в европейский клуб.
«У Феди есть отличные данные и футбольный ум, но никто не думал, что он поборется за звание лучшего бомбардира. Он огромный молодец, что забил такое количество мячей, но к нему бы это всё равно пришло, не в этом, так в следующем сезоне.
Мы общались на тему возможного отъезда в Европу, но это его жизнь, и он сам примет решение. Мне лично кажется, что ему ещё рановато переезжать. Нужно укрепить свои позиции, стать лидером ЦСКА, а может, и лучшим нападающим России. Тогда можно задумываться о переезде", — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Букмекеры назвали главных претендентов на покупку Фёдора Чалова у ЦСКА
- 20 июня 2019
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