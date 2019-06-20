Дзюба: выражаем благодарность Путину за огромную популяризацию футбола
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба перед началом «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за популяризацию футбола, которая стала возможной благодаря чемпионату мира, который в 2018 году проходил в России.
«Мы увидели, какое грандиозное было событие. Хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто так популяризировал футбол. Сейчас много мальчишек занимаются футболом — это потрясающе. Вопросов нет», — сказал Дзюба.
Финальная часть чемпионата мира проходила с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах.
- 20 июня 2019
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